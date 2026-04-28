元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が27日にInstagramを更新。シースルー衣装のオフショットを披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）13日に29歳の誕生日を迎えた渡邊が「最近載せていなかった衣装！」と投稿したのは自身の全身ショット。写真には、上半身がシースルー仕様でスカートにフリルがあしらわれたワンピース姿の渡邊が笑顔でカメラを見つめる様子が