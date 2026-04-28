船が転覆した事故現場近くの港で作業する海上保安庁の職員ら＝3月16日、沖縄県名護市辺野古沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、研修旅行に参加していた同志社国際高（京都府京田辺市）の女子生徒ら2人が死亡した事故で、文部科学省が同校を運営する学校法人同志社（京都市）に現地調査した結果、法人は研修旅行の詳細を把握していなかったことが28日、分かった。松本洋平文科相が同日の閣議後記者会見で明らかにした。文科省に