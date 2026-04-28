星野リゾートは7月24日、「BEB5門司港 by 星野リゾート」を福岡県北九州市に開業する。BEB5門司港外観と門司港の街並みイメージ星野リゾートとして福岡県初進出となる同施設は、関門海峡の絶景を目の前に望む「門司港レトロ地区」に位置している。「トキメキ海峡ステイ」をコンセプトに、ダイナミックな景色とBEBならではの遊び心を掛け合わせた心トキメく滞在を提案する。料金は1泊6,600円〜(2名1室利用時 1名あたり、税込、食事