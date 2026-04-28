カインズは4月23日、世界的なデザイン賞「レッドドット・デザイン賞2026」のプロダクトデザイン部門において、オリジナル商品「木製サイレントキャリー」と「ノズルがしまえるノズピタ」シリーズが受賞したと発表した。世界的なデザイン賞「レッドドット・デザイン賞2026」のプロダクトデザイン部門を受賞同社の受賞は2016年以来、通算10度目となる。「木製サイレントキャリー」(4,980円)は、木材の質感を活かした意匠と静音キャス