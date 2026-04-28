北海道・ニセコといえば、世界最高のパウダースノーを求めて多くのインバウンドが訪れる日本有数の高級スキーリゾートです。しかし、世界の高級リゾートと不動産価格を比較すると、ニセコはまさかの28位であり、トップ水準には遠く及ばないのが現実です。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、ニセコが絶好の不動産投資対象になる理由を解説します。「坪702万円