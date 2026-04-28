自宅や出先でも書類や名刺、レシートなどの紙類を簡単にデータ化できる“ポータブルスキャナー”ですが、小型で持ち運びやすい反面スキャンに手間がかかってしまい、結局オフィスの大型スキャナーでまとめてスキャンしていませんか？そこで紹介したいのが、片手でラクに持ち運べる最小級のコンパクトサイズとAI自動処理×1秒スキャンによるサクサク手返しの良い爆速高画質スキャンを両立したポータブルスキャナー「ScanPad100Pro」