お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）4月27日の放送では大竹まことが、世界的に軍事費が増加傾向にあるという時事通信の記事を取り上げた。 大竹まこと「全体的に世界で軍事費が伸びてると、今まで抑えていたところもまたちょっとお金かけ始めると」 森永康平「でも、この統計を見るときにちょっと気を付