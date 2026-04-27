能登半島地震で被害を受けた石川県能登町で27日、地元の小学生たちが元プロ野球選手とキャッチボールなどを通して触れ合いました。能都中学校を訪れたのは元巨人の斎藤雅樹さんら5人の球界レジェンドたちです。町内5つの小学校から集まった児童およそ130人が参加しました。「心をつなぐキャッチボールプロジェクト」は毎年、夏に東京ドームで開催される「サントリードリームマッチ」の売上金の一部を活用して行われるチャリティー