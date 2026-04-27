サッカーの百年構想リーグです。J1のファジアーノ岡山は、おととい（25日）ホームでアビスパ福岡と対戦しました。 ここ4戦、勝ち星のないファジアーノ。試合が動いたのは前半27分でした。左サイドを突破したウェリック ポポのクロスにあわせたのは白井！欲しかった先制点にホームのサポーターも沸きます。するとサイドが変わった後半16分。右サイドからの白井の折り返しを山根が