同棲する交際女性の顔を殴るなどして けがをさせた疑いで、25歳の大学生の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは熊本市中央区白山の大学生、海氣 蓮容疑者（25）です。 海氣容疑者は、4月26日午後3時半から午後4時の間に、自宅で同棲する交際相手の女子大学生（23）の顔を殴るなどして、全治2週間のけがをさせた疑いが持たれています。 女子大学生は、けがをした後、アルバイト先の同僚から警察への相談をすすめられ