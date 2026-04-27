実業家のひろゆき氏が２７日、Ｘを更新。石油をめぐる日本政府の対応に言及した。ひろゆき氏は高市早苗首相が中東情勢悪化によるエネルギー価格高騰を受けて補正予算を組むかどうかについて国会で、「考えていない」と答弁したことを伝えるテレビ朝日の記事を引用。高市氏は石油の節約要請についても否定的な態度を示したという。この高市氏の答弁にひろゆき氏は「高市総理曰く、節約要請は必要ないので、ゴールデンウイーク