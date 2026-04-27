日産自動車 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の6500億円の赤字→5500億円の赤字(前の期は6708億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の4280億円の赤字→3280億円の赤字(前年同期は6901億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算に