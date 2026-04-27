大相撲5月場所の番付が発表され、横綱6場所目の大の里は今場所も西の横綱となりました。3年ぶりに関取に復帰した炎鵬は、十両西14枚目から幕内を目指します。先場所、左肩の脱臼の影響で、4日目から休場をした大の里。春巡業も途中休場していましたが、今場所も西の横綱となりました。また、先場所、自己最高位の前頭11枚目で挑んだ欧勝海ですが、5勝10敗と負け越し、番付を4枚下げ西の前頭15枚目となりました。十両では先場所、7