馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はイングランディーレが勝った２００４年の天皇賞・春を取り上げる。横山典騎手による変幻自在の大逃げで衝撃Ｖ。強烈なインパクトを残した。 あまりにも見事な逃亡劇だった。最後の直線に向いても、イングランディーレはまだ１０馬身ほどのリードを保っている。スタンドのどよめきが驚きの声に変わる。最後の最後に後ろからゼンノロブロイが迫ってきたが遅