25日夕方、仙北市角館町のホテルで客室の一部が燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。仙北警察署の調べによりますと25日午後3時半ごろ、仙北市角館町田町下丁の田町武家屋敷ホテルから出火しました。通行人がホテルから火が上がっているのに気づき、消防に通報しました。火は約3時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリートおよび木造一部2階建ての建物の一部、約6.24平方メートルを焼きました