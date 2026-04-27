26日午後6時ごろ、河北町谷地でクマの足跡のようなものが発見されました。警察によりますと人的被害や物的被害は確認されていません。警察は付近を通行する際は注意を呼び掛けています。また、クマを目撃した場合は自治体や警察に通報するよう呼び掛けています。