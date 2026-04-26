CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年4月24日、西昌衛星発射センターから「長征2号丁」ロケットを打ち上げ、衛星インターネット技術試験衛星4機を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征2号丁（衛星インターネット技術試験衛星）・ロケット：長征2号丁（Long March 2D / Y109）・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月24日 15時35分（北京時間 14時35分）・発射場：