エアバスは、エアバスA350-1000型機向けの次世代「ファーストクラス・エクスペリエンス」コンセプトを、「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」で公開した。社内のデザインチームが手掛けたコンセプト「ファーストクラス・マスタースイート」は、「1-1-1」配列の客室中央部分に配置し、2名を収容できる。専用の洗面台やラバトリー、バー、ダブルベッドを備えている。バーチャルパノラマウィンドウを設置し、擬似的に景色を