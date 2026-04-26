タレントの北斗晶が24日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した品で朝食を楽しんだものの、1番の目当てだった商品は手に入らなかったことを明かした。【映像】北斗晶、2歳初孫を含む親子3世代で野菜を収穫この日、北斗は「昨日まで雨の予定だったのに…有難いことに朝は晴天」と切り出し、気持ちの良い朝を迎えたことを報告。朝食には「コストコで買ったキノコでキノコ汁と同じくコストコで買っ