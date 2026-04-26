松江市は、電動アシスト自転車を貸し出す公共シェアサイクル「ラフチャリ。」を始めた。複数の観光名所を巡る「周遊型観光」の促進などが目的で、利用回数はスタートから計３０００回を超えて目標を大きく上回った。観光客や市民の気軽な移動手段として浸透しつつある。（北瀬太一）２０２５年度の松江城天守の国宝指定１０周年や、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」放送に合わせて、２５年１１月にサービスを開始。誰もが楽に