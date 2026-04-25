顔に穴が空く“希少がん”と闘病しながらSNSを中心に発信し続ける22歳のシンガーソングライター・もりひが5月11日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にてライブイベント＜もりひ unbreakable bond -We Can Do Anything-＞を開催する。小学生の時に、歯を作る細胞から発生する“明細胞性歯原性悪性腫瘍”と診断されたもりひは、左の頬骨を摘出する大手術を行い、治療法も確立されていない中、幼い頃から入退院を繰り返してきた。ひとりきり