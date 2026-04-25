イギリス政府は、イギリス国内の一部空港で定めているU/Lルールを免除する。夏・冬スケジュール期間中に、割り当てられた発着枠のうち80％を使用しなければ、発着枠の優先配分権が失われるルールで、国際航空運送協会（IATA）が国際ルールとして定められている。航空会社による不可抗力の事由による場合、除外となる。イギリス国内の空港の発着枠の割り当てを管理する、エアポート・コーディネーション（ACL）は、燃料不足により運