２３日に放送されたフジテレビ系「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）の親友・舞（佐津川愛美）の振る舞いに、一部ではスパイ説が流れた。幽霊のＫｅｉ（高杉真宙）からの言葉に背中を押され、モラハラ夫の渉（中村俊介）に言うべきことを言うようになったあゆみ。その突然の変化に、渉は不倫相手に愚痴をこぼす。この渉の不倫相手は、あゆみの親友の舞だった。夜のバーで密会している二人。渉が「最近、あゆ