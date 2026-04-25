山形県酒田市の休耕田で24日、枯れ草などが焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。24日午後3時半すぎ、酒田市草津の休耕田から煙が上がっているのを近くで農作業をしていた男性が見つけ、同僚を通じて119番通報しました。火は消防の放水でおよそ2時間半後に消し止められました。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと、燃えた休耕田の所有者で近くに住む飲食店経営の男性がドラム缶でゴミを燃やしていた