最大で12連休となることしのゴールデンウイークが25日から始まります。山形県山形市のJR山形駅では、観光客や帰省客などで混雑が始まりました。JR東日本によりますと、山形新幹線つばさは4月24日から5月6日までの13日間で上りが38本、下りが40本増便して対応にあたります。つばさの予約状況は今月8日時点で6万席と去年に比べて15％増加しています。こうした中、JR山形駅ではキャリーケースを持った観光客