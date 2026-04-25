高齢者の運転といえば「おぼつかない」というイメージがありますが、実はそれだけではないようです。警察庁の分析によれば、75歳以上のドライバーによる交通死亡事故率は、75歳未満と比較して2倍以上という高い水準にあります。その要因は操作ミスだけでなく、感情の抑制が効かなくなる「路上の憤怒（ロード・レイジ）」も少なくないと指摘されています。さらに、あおり運転への取り締まりは劇的に強化されました。かつては「運が