◇明治安田J1百年構想リーグ第12節鹿島1―0柏（2026年4月24日三協F柏）鹿島はFW鈴木優磨の20代ラスト弾で今季10勝目に到達した。前半終了間際、DF濃野のパスを倒れながら流し込んで今季6点目。26日に30歳の誕生日を迎えるエースは「30代からまた本当に楽しくなると思う。自分の良さを残しつつ、さらに成長していきたい」と頬を緩めた。守備でも献身的に動いて今季8度目のクリーンシートに貢献。「苦しい時間帯も全員で耐