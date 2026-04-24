リュックと添い寝ごはんが、4thアルバム『生きるは愛』収録曲の「クラクションレイニーブルース」のMVを公開した。本楽曲は、急速に姿を変えていく東京の街並みへの懐疑的な気持ちや違和感をセンチメンタルに描き、心地の良いサウンドに乗せたドライビングチューン。松本の自身の車で1980年代に登場したHonda CITYが、台風の日に冠水してしまった時に「僕はこの愛する車と何歳まで一緒にいられるのだろう」と思ったことをきっかけ