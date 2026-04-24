リュックと添い寝ごはんが、4thアルバム『生きるは愛』収録曲の「クラクションレイニーブルース」のMVを公開した。

本楽曲は、急速に姿を変えていく東京の街並みへの懐疑的な気持ちや違和感をセンチメンタルに描き、心地の良いサウンドに乗せたドライビングチューン。松本の自身の車で1980年代に登場したHonda CITYが、台風の日に冠水してしまった時に「僕はこの愛する車と何歳まで一緒にいられるのだろう」と思ったことをきっかけに制作された楽曲だという。

MVは、きっかけとなった松本の車であるHonda CITYとともに、東京の過去・現在・未来を駆け抜け、時間を横断するロードムービーになっているとのこと。未来の表現として、バンド初のCGを導入し、現実の都市風景と非現実的なビジュアルが融合し、楽曲の持つノスタルジーさと違和感を視覚的にも表現した映像に仕上がっている。監督は、新進気鋭の若手映像監督・写真家として注目されるフジムラヒヨリが務めた。

なお、4月29日には東京・Zepp Shinjukuにてワンマンライブ＜New Album release Live “生きるは愛”＞が開催となる。

◾️4thアルバム『生きるは愛』 2026年2月25日（水）リリース

▼通常盤[CD] VICL-66120 価格：\3,300（税込）

商品詳細：https://sleeping-rices.com/discography/5086/

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66120.html

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Ikiruhaai ◆先行配信「Life is beautiful」

2026年2月4日（水）リリース

配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/Lifeisbeautiful ▼収録曲

1.Life is beautiful

2.満漢全席

3.クラクションレイニーブルース

4.恋煩い

5.会社員

6.灯火(カンテレ×FODドラマ『未恋〜かくれぼっちたち〜』主題歌)

7.敵いませんかね

8.タイムマシン

9.風は山から

10.冬になって

11.渇き

12.ネットルーザー ▼チェーン別オリジナル特典

・TOWER RECORDS全国各店、TOWER RECORDS ONLINE：“生活のしるしカード”A

・Amazon.co.jp：“生活のしるしカード”B

・楽天ブックス：“生活のしるしカード”C

・VICTOR ONLINE STORE：“生活のしるしカード”D

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求めください。

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※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めのご予約をお願いします。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗へご確認いただくことをお奨めいたします。

◾️＜リュックと添い寝ごはん New Album release Live「生きるは愛」＞ 2026年4月29日（水・祝）東京・Zepp Shinjuku

開場 17:00 / 開演 18:00 チケット料金：前売 4,800円（税込）

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要 ▼チケット詳細

https://sleeping-rices.com/schedule/5079/