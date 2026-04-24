止まらない物価高に、光熱費や食費の負担……。将来のためにと始めた新NISAや積立投資も、今の生活を圧迫するようでは本末転倒です。経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、資産を守りながら今の生活も守る「投資の調整術」を教えてもらいました。積立投資に回すお金を負担に感じてきたら、やめてもいい？もし物価高の影響で家計が圧迫され、積立投資を続けるのが心理的・経済的にキツいと感じるなら、「