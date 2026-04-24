キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のMVを4月25日27時にプレミア公開することを発表した。4月22日よりキタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されていたが、ついに本日MV公開の発表がされた。2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NE