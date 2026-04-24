キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」MV公開決定
キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のMVを4月25日27時にプレミア公開することを発表した。
4月22日よりキタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されていたが、ついに本日MV公開の発表がされた。
2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。
「れびてーしょん」のMV公開は4月25日27時＝26日の「午前3時」だ。ぜひチェックしていただきたい。
◾️「れびてーしょん」
配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW
※TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ
◾️TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』
▼放送情報
TOKYO MX：毎週土曜24:30〜
BS11：毎週土曜24:30〜
群馬テレビ：毎週土曜24:30〜
とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜
WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）
▼配信情報
ABEMAにて毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信
ほか各配信プラットフォームにて順次配信
▼スタッフ
原作：WSS playground
監督：中島政興（Yostar Pictures）
原案・シナリオ・監修：nyalra
キャラクター原案：お久しぶり
メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都
美術監督：林 竜太
3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔
色彩設計：近藤直登
特技デザイン：テイラーアニメーション
編集：柳 圭介,ACE
撮影監督：呉 健弘
音楽：DÉ DÉ MOUSE、原口沙輔、Aiobahn ＋81
音響監督：郷 文裕貴
音響効果：上野 励
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
制作統括：稲垣亮祐
プロデュース：木村吉隆
アニメーション制作：Yostar Pictures
▼主題歌
オープニングテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）
エンディングテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）
▼キャスト
超絶最かわてんしちゃん
パープル・ロリポップ：川口莉奈
獄薔薇美血華：椎名桜月
禰󠄀智禍さま：星希成奏
かちぇ：永瀬アンナ
あめちゃん
▼イントロダクション
最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。
そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。
アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。
世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。
▼Info
公式サイト：https://needygirl-anime.com
X：https://x.com/needygirl_anime 推奨タグ：#ニディガ
TikTok：@needygirl_anime
©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
◾️シングル「かすかなはな」
2026年3月11日（水）リリース
CD購入：https://KITANITATSUYA.lnk.to/KasukanaHana_PKG
配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana
○完全生産限定盤
SRCL-13578~13579 / 2,985円（税込）
[CD]
かすかなはな
かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)
かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)
かすかなはな (Instrumental)
※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。
[Blu-ray]
1.TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニングムービー
○通常盤
SRCL-13580 / 1,500円（税込）
1.かすかなはな
2.かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)
3.かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)
4.かすかなはな (Instrumental)
※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。
▼店舗別購入特典
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー
TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルポストカード
楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ
セブンネット ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型
全国アニメイト(通販含む)：オリジナルましかくブロマイド(アニメ絵柄)
ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く)：オリジナルアクリルコースター(アニメ絵柄)
応援店 ・・・ 告知ポスター
応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kitanitatsuya/shoplist/260311/
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️タイアップ／TVアニメ『地獄楽』第二期
2026年1月11日（日）23時45分よりテレ東系他にて放送開始
Prime Video / Netflix / Leminoにて配信
▼あらすじ
仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。
島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。
一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。
そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。
一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。
仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!
▼スタッフ
原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）
監督：牧田佳織
シリーズ構成：金田一 明
キャラクターデザイン：久木晃嗣
美術監督：東 潤一
色彩設計：末永絢子
撮影監督：十田知香
音楽：出羽良彰
アニメーションプロデューサー：川越 恒
制作：MAPPA
企画：ツインエンジン
原作協力：少年ジャンプ＋編集部
▼キャスト
画眉丸 ：小林千晃
山田浅ェ門佐切 ：花守ゆみり
亜左弔兵衛 ：木村良平
山田浅ェ門桐馬 ：小野賢章
杠 ：高橋李依
山田浅ェ門士遠 ：小林親弘
ヌルガイ ：小市眞琴
民谷巌鉄斎 ：稲田 徹
山田浅ェ門付知 ：市川 蒼
山田浅ェ門殊現 ：鈴木崚汰
山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二
山田浅ェ門清丸 ：内田真礼
山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか
メイ ：小原好美
天仙 ：諏訪部順一／甲斐田裕子