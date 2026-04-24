キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のMVを4月25日27時にプレミア公開することを発表した。

4月22日よりキタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されていたが、ついに本日MV公開の発表がされた。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。

「れびてーしょん」のMV公開は4月25日27時＝26日の「午前3時」だ。ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/l7hbIgnyhe0

◾️TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 ▼放送情報

TOKYO MX：毎週土曜24:30〜

BS11：毎週土曜24:30〜

群馬テレビ：毎週土曜24:30〜

とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜

WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送） ▼配信情報

ABEMAにて毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信 ▼スタッフ

原作：WSS playground

監督：中島政興（Yostar Pictures）

原案・シナリオ・監修：nyalra

キャラクター原案：お久しぶり

メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都

美術監督：林 竜太

3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔

色彩設計：近藤直登

特技デザイン：テイラーアニメーション

編集：柳 圭介,ACE

撮影監督：呉 健弘

音楽：DÉ DÉ MOUSE、原口沙輔、Aiobahn ＋81

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：上野 励

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作統括：稲垣亮祐

プロデュース：木村吉隆

アニメーション制作：Yostar Pictures ▼主題歌

オープニングテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）

エンディングテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes） ▼キャスト

超絶最かわてんしちゃん パープル・ロリポップ：川口莉奈

獄薔薇美血華：椎名桜月

禰󠄀智禍さま：星希成奏 かちぇ：永瀬アンナ あめちゃん ▼イントロダクション

最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。 そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。 アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。 世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。 ▼Info

公式サイト：https://needygirl-anime.com

X：https://x.com/needygirl_anime 推奨タグ：#ニディガ

TikTok：@needygirl_anime ©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

◾️シングル「かすかなはな」

2026年3月11日（水）リリース ©賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA CD購入：https://KITANITATSUYA.lnk.to/KasukanaHana_PKG

配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/KasukanaHana ○完全生産限定盤

SRCL-13578~13579 / 2,985円（税込）

[CD]

かすかなはな

かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)

かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)

かすかなはな (Instrumental)

※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。

[Blu-ray]

1.TVアニメ『地獄楽』第二期 ノンクレジットオープニングムービー ○通常盤

SRCL-13580 / 1,500円（税込）

1.かすかなはな

2.かすかなはな (BABYMETAL-less Ver.)

3.かすかなはな (Tatsuya Kitani-less Ver.)

4.かすかなはな (Instrumental)

※M2はBABYMETAL、M3はキタニタツヤのボーカルがオフになったバージョンとなります。 ▼店舗別購入特典

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルポストカード

楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

セブンネット ・・・ オリジナルアクリルカラビナ型

全国アニメイト(通販含む)：オリジナルましかくブロマイド(アニメ絵柄)

ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く)：オリジナルアクリルコースター(アニメ絵柄)

応援店 ・・・ 告知ポスター

応援店リスト：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kitanitatsuya/shoplist/260311/

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。