東京都世田谷区内の二子玉川ライズ・ショッピングセンター内に、「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」が、5月27日（水）にグランドオープン。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。＞＞＞限定アイテムやノベルティをチェック！（写真12点）新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた、夢の世界をコンセプトにしたデザイン。エントランス