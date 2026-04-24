【ディズニーストア】5月27日に二子玉川ライズにグランドオープン！
東京都世田谷区内の二子玉川ライズ・ショッピングセンター内に、「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」が、5月27日（水）にグランドオープン。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。
＞＞＞限定アイテムやノベルティをチェック！（写真12点）
新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた、夢の世界をコンセプトにしたデザイン。エントランスではミッキーのスタチューがゲストの皆さまをお迎えし、魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージした空間へ連れて行ってくれる。
さらに、ダンボやティンカー・ベルなどのキャラクターをモチーフにした金細工風のきらびやかな装飾や、お城の塔をイメージしたデザインにも注目。画面に触れると、ディズニープリンセスが現れる仕掛け付きの「マジカルスクリーン」も登場し、ディズニーの世界観に包まれながらお買い物を楽しめる。
店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、キッズ用アイテム、人気ブランドとの共同企画商品など、幅広い世代にお楽しみいただけるラインナップが展開される。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。詳細は、後日ディズニーストア ニュースページよりご確認を。
そしてグランドオープンを記念して、全11種類の二子玉川ライズS.C.店限定アイテムが発売される。ミッキーマウスとミニーマウスが黄色と白を基調としたコスチュームに身を包んだ華やかなアートがモチーフになっており、鮮やかなビーズストラップがアクセントのぬいぐるみキーチェーンをはじめ、 ”FUTAKO TAMAGAWA” の文字がポイントのキーチェーンやトートバッグ、ショッピングバッグなど、限定感のあるアイテムが豊富に取り揃えられている。「うるぽちゃちゃん」からは、お揃いのコーディネートが愛らしいミッキーとミニーのぬいぐるみが登場する。
また、5000円（税込）以上の購入で二子玉川ライズS.C.店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされる。さらに店内では、ご希望の方に二子玉川ライズS.C.店限定のショップカードをプレゼント。詳しくはディズニーストアキャストに尋ねてみよう。
さらに、ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンが実施される。この機会にぜひ、ディズニーストアクラブへ登録して、お買い物をお楽しもう。
（C） Disney （C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C） Disney
＞＞＞限定アイテムやノベルティをチェック！（写真12点）
新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた、夢の世界をコンセプトにしたデザイン。エントランスではミッキーのスタチューがゲストの皆さまをお迎えし、魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージした空間へ連れて行ってくれる。
店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、キッズ用アイテム、人気ブランドとの共同企画商品など、幅広い世代にお楽しみいただけるラインナップが展開される。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。詳細は、後日ディズニーストア ニュースページよりご確認を。
そしてグランドオープンを記念して、全11種類の二子玉川ライズS.C.店限定アイテムが発売される。ミッキーマウスとミニーマウスが黄色と白を基調としたコスチュームに身を包んだ華やかなアートがモチーフになっており、鮮やかなビーズストラップがアクセントのぬいぐるみキーチェーンをはじめ、 ”FUTAKO TAMAGAWA” の文字がポイントのキーチェーンやトートバッグ、ショッピングバッグなど、限定感のあるアイテムが豊富に取り揃えられている。「うるぽちゃちゃん」からは、お揃いのコーディネートが愛らしいミッキーとミニーのぬいぐるみが登場する。
また、5000円（税込）以上の購入で二子玉川ライズS.C.店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされる。さらに店内では、ご希望の方に二子玉川ライズS.C.店限定のショップカードをプレゼント。詳しくはディズニーストアキャストに尋ねてみよう。
さらに、ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンが実施される。この機会にぜひ、ディズニーストアクラブへ登録して、お買い物をお楽しもう。
（C） Disney （C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
（C） Disney
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優