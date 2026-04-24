アコースティックカバー・プロジェクト「RE:Chording」の第2弾映像として、シンガーソングライターのなちによる木村恵子の楽曲「愛の嵐」の弾き語りカバー動画が公開された。「RE:Chording」は、時代を超えて愛される名曲をアコースティックアレンジで再解釈し、その場の空気感ごと記録するというYouTubeチャンネルで、第2弾となる今回は、木村恵子が1990年に発表した4thアルバム『M』の収録曲「愛の嵐」がピックアップされた。ボ