アコースティックカバー・プロジェクト「RE:Chording」の第2弾映像として、シンガーソングライターのなちによる木村恵子の楽曲「愛の嵐」の弾き語りカバー動画が公開された。

「RE:Chording」は、時代を超えて愛される名曲をアコースティックアレンジで再解釈し、その場の空気感ごと記録するというYouTubeチャンネルで、第2弾となる今回は、木村恵子が1990年に発表した4thアルバム『M』の収録曲「愛の嵐」がピックアップされた。ボサノヴァのエッセンスを取り入れた都会的なサウンドで知られる木村恵子の作品の中でも、精神性や内面に潜む感情を掘り下げた時期を象徴する楽曲だが、この作品を弾き語りでカバーしたのが、20代前半ながらハスキーボイスと感情を剥き出しにした表現で注目を集めるなちだ。

普段はロックサウンドを基軸に活動するなちだが、彼女のアコースティックアレンジによる再解釈は、力強いギターストロークとエモーショナルな歌声によって、女性の嫉妬や痛みといった普遍的な感情を現代的な質感で立ち上げるというもの。厨房という日常の裏側にある空間が、無機質でありながらも人の気配や生活の温度が交わり、リアリティ溢れる映像となっている。

■RE:Chording