MAZZELが、4月8日に発売した2ndアルバム『Banquet』の収録曲より、「The Voice」のパフォーマンス映像「The Voice - Dance Performance Video-」を公開した。「The Voice」は、葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージが込められ、ストリングスとともに展開されるサウンドの中、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す一曲になっているという。「The Voice」というタイトルの通り、MAZZE