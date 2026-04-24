MAZZELが、4月8日に発売した2ndアルバム『Banquet』の収録曲より、「The Voice」のパフォーマンス映像「The Voice - Dance Performance Video-」を公開した。

「The Voice」は、葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージが込められ、ストリングスとともに展開されるサウンドの中、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す一曲になっているという。「The Voice」というタイトルの通り、MAZZELメンバーひとりひとりの「声=Voice」をピュアに届けることにこだわった楽曲になっており、ほぼ全編を通してダブル（被せ）やハモリなしで収録されている点も注目だ。

公開された映像は、彼らひとりひとりの声と向き合う様を、Ryusei haradaによる楽曲の持つ力強いメッセージとリンクした印象的な振付でストイックにダンスで表現したシンプルで力強いパフォーマンスビデオになっているという。収録曲の中でもメンバーの思い入れの強い1曲とのことで、MAZZEL誕生のきっかけとなったオーディション「MISSIONx2」の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行された。

2ndアルバム『Banquet』は、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマの「Only You」をはじめ、「J.O.K.E.R.」「DANGER」など、1stアルバム『Parade』以降にリリースされた楽曲に加え、新曲6曲を含む全14曲が収録されている。

また、2ndアルバム『Banquet』を引っ提げたグループ初の全国アリーナツアー＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞は、4月25日より、GLION ARENA KOBEにてスタートする。なお、9公演すべてがソールドアウトとなり、その反響を受けて追加公演の開催も決定している。追加公演は、2026年6月6日・7日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。

◾️2ndアルバム『Banquet』

2026年4月8日（水）リリース

購入：https://Mazzel.lnk.to/Banquet_cd 初回限定盤 通常盤 UNIVERSAL MUSIC STORE盤 MUZEUM盤 ▼先行配信「Get Up And Dance」

URL：https://mazzel.lnk.to/GUAD ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.BANQUET BANG

M2.J.O.K.E.R.

M3.Get Up And Dance

M4.T.O.P

M5.King Kila Game

M6.DANGER

M7.MAKERZ

M8.MAZQUERADE

M9.Interlude ~Back On The Summer Day~

M10.Seaside Story

M11.Our Life Is Always Right

M12.Clover

M13.Only You

M14.The Voice

M15.HERO SUIT -All Members ver.- Bonus Track ○初回限定盤

価格：4,950円（税込）／品番：UMCB-69013

商品内容：CD+DVD+ソロフォトカード8種セットA

＜DVD収録内容＞

・Only You -Music Video-

・Only You -Dance Performance-

・Only You -Music Video Behind The Scenes-

・BANQUET BANG -Music Video-

・BANQUET BANG -Music Video Behind The Scenes-

・Banquet -Photo Shooting Behind The Scenes- ○通常盤・初回プレス

価格：3,300円（税込）／品番：UMCB-69014

商品内容：CD+集合フォトカードA

※通常盤（CD Only）に初回プレス終了後切り替え ○UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売

価格：7,700円（税込）／品番：D2CE-21762

商品内容：CD+DVD＋GOODS＋ソロフォトカード8種セットB

＜DVD収録内容＞ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

・Parade

・Counterattack

・CAME TO DANCE

・DANGER

・K&K

・Seaside Story

・J.O.K.E.R.

・King Kila Game

＜GOODS内容＞

Banquetランチョンマット ○MUZEUM盤 ※[MAZZEL Official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売

価格：10,450円（税込）／品番：DSKU-15353

商品内容：CD+DVD＋60P Photobook+GOODS＋集合フォトカードB

＜DVD収録内容＞

MAZZEL ROOM #まぜべや特別編 -たっくんも気分ウキウキ！冬の箱根温泉旅行-

＜GOODS内容＞

・MUSIC TOUCH（絵柄全1種）

・アクリルスタンド（絵柄全8種から購入時にメンバーセレクト可能） ▼初回プレス封入特典 ※全形態共通

シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典の詳細や、応募に関するその他詳細は後日ご案内いたします。 ▼外付け特典 ※全形態共通

News Release

ICカードステッカー（全8種よりランダム1種）

◾️＜MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”＞ 2026年4月25日（土）OPEN16:00 / START17:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月26日（日）OPEN14:00 / START15:00 【兵庫】GLION ARENA KOBE

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00〜17:00（土日祝休業） 2026年5月5日（火）OPEN17:00 / START18:00 【愛知】日本ガイシホール

2026年5月6日（水）OPEN14:00 / START15:00 【愛知】日本ガイシホール

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00〜18:00） 2026年5月13日（水）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

2026年5月14日（木）OPEN18:00 / START19:00 【福岡】マリンメッセ福岡 B館

お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424（月〜土 11:00〜15:00） 2026年5月22日（金）OPEN18:00 / START19:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月23日（土）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年5月24日（日）OPEN14:00 / START15:00 【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

お問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00） 【追加公演】2026 年6月6日（土）OPEN18:00 / START19:00 【東京】国立代々木競技場 第一体育館

【追加公演】2026 年6月7日（日）OPEN14:00 / START15:00 【東京】国立代々木競技場 第一体育館

お問い合わせ先:クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669(月・水・金 12:00〜16:00)