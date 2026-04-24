ファミリーマート（東京都港区）が、Nintendo Switch 2向けのゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」とのコラボキャンペーンを4月28日から期間限定で実施。ピカチュウやメタモンをデザインしたフラッペ「ポケモンフラッペ」2種、スイーツなどを数量限定で発売します。【えー！】メタモンがかわいすぎる！ゼニガメ、ヒトカゲもいた！コラボメニュー＆グッズを一挙にチェック！今回のコラボでは、「ストロベリーフラッペ」と「ラ