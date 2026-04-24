トランプ氏の発言に耳を傾けるルビオ国務長官とバンス副大統領＝23日、ホワイトハウス/Mark Schiefelbein/AP（CNN）トランプ米大統領は23日、ウクライナ戦争終結に向けた一層の行動を米国に求めた英ヘンリー王子の発言を一蹴し、ヘンリー王子の言葉は英国を代表していないと指摘した。トランプ氏は「ひとつ分かっているのは、ヘンリー王子は英国を代表して発言していないということだ。それは確かだ。むしろ私の方が彼より英国を代