山形県内企業などで中核となって活躍する人を育成する人材育成プログラムの開講式が24日、山形大学で行われました。このプログラムは、県内の企業や団体の中核となる人材を育成することを目的に、山形大学が事務局を務める「やまがた社会共創プラットフォーム」が2024年度から実施しているものです。24日は、山形大学でことしの開講式が行われ、県内27の企業から35人が参加しました。開講式では、出口毅山形大学学長が「山形