石川県内では早くも田植えのシーズンが始まっていますがコメ農家にとって気がかりなのは燃料価格高騰の波。依然続くホルムズ海峡の封鎖による石油製品や燃料調達への懸念は米作りにも大きく影響しているようです。渡邉百音キャスター「雲ひとつない青空の下、今年もこの時期がやってきました。能美市ではきょうから田植えが始まりました。」能美市来丸地区で始まった田植え。この日、植えられていたのは早稲品種「ゆめみづほ」です