東京税関成田税関支署が公表した、香港からの旅客が体内に粉状の金を隠し密輸しようとした摘発事例（同署提供）東京税関成田税関支署は24日、粉状の金を避妊具などに入れて体内に隠し、香港から成田空港へ密輸するケースが急増していると明らかにした。今年1〜3月に押収しただけで時価総額は約12億円に上る。不安定な国際情勢を背景に金の価格は高騰しており、正規の輸入で納めなければならない消費税を免れ、利ざやを得る目的と