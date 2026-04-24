文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―4月24日（金）配信分― 今回はGWスペシャルバージョン！？ 2週に渡ってお届けする、題して 【これってどう思います？クレーマーの気持ちがわからないでもない…】 第1週は温泉ホテルで体験したこんな話。 チェ