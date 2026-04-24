文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―4月24日（金）配信分―

今回はGWスペシャルバージョン！？

2週に渡ってお届けする、題して

【これってどう思います？クレーマーの気持ちがわからないでもない…】

第1週は温泉ホテルで体験したこんな話。

チェックインしたその日、まずはのんびり温泉につかりゆっくり食事してお酒を楽しみ、いい心持ちで就寝。

翌日さらにたっぷり温泉に入りたいので、チェックアウト時間を少し遅らせてもらいました。

ところが…。

次の日浴衣着てバスタオル持って温泉に行ったらこんな案内が。

【本日特別清掃のため15時30分からとなります】

えー！聞いてないよ！あまりのショックにすぐさまフロントに確認に行くと、

「昨日チェックインの際にお伝えしているはずなのですが。お伝えしていなかったとしたらこちらの不手際でございます。申し訳ありませんでした」

と…。いや、明らかにチェックインの際には言われていません。

だってこちらが大浴場の時間を確認したら、フロントの女性が用紙に記されている通常の【大浴場の使用時間】を〇で囲って案内してくれているのですから。

とはいうものの。文句言っても詮無いこと。温泉に入れるわけでもありません。

あきらめてホテルを後にしましたが…なーんか解せない。納得いかない。

温泉に入ることを目的に行ったのに入れないなんて。

それに温泉に入れないならもっと早い時間にチェックアウトしても良かったわけで。

チェックイン前にメールなどで大浴場が使用できない旨を知らせることはできないのか？

それならこちらの心構えも違う。

100歩譲ってチェックインのとき案内がなかったのはどう考えてもホテルのミスでは？

やっぱりモヤモヤするんだけど。どう思います？