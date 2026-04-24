左足関節脱臼骨折による休業から復帰したタレント・松本明子さん（60）が2026年4月22日、人気芸能人らからの「差し入れ」をインスタグラムで披露した。「しっかり治して、元気に戻ります！！」松本さんは３日にインスタで「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と休業を発表し、約1か月のあいだ入院するとしていた。手術を経て、17日には「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できるこ