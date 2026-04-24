元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが手作り弁当を披露し、話題を呼んでいる。２４日までにインスタグラムで「年少さんのお弁当お弁当箱も新しく大好きなマリオにして、いってらっしゃい〜」とつづると、手作りのキャラ弁の写真を公開。「＃ポムポムプリン」というハッシュタグが添えられた。この投稿にファンからは「可愛すぎますー」「美味しそうお上手ですね」「ポムポムプリンかわいすぎです作り方