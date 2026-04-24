崎山蒼志からメジャー4thアルバム『good life, good people』が届けられた。「ダイアリー」（TVアニメ『SANDA』エンディングテーマ）、「泡沫」（TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-エンディングテーマ）、さらにMega Shinnosuke、紫 今との共作による「人生ゲーム」などを収めた本作は、前作アルバム『i 触れる SAD UFO』（2023年8月リリース）以降の葛藤や不安、かけがえのない音楽仲間との交流など、崎山自身のリアルな経験