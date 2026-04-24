生後10日ほどで山に捨てられた元保護犬のテラゾーくん。優しい家族に迎えられ、この12年間、穏やかな日々を送ってきました。ところがある日、体調を崩して歩行が困難に。大好きな散歩にも行けなくなってしまいました。【動画】3日ぶりに食べた！ じぃじ特製マットの効果抜群毎日、力なく過ごすテラゾーくんの姿を見た飼い主さんは、手先が器用な98歳の「じぃじ」に、あるものを作ってほしいと相談することに――。それは、「ノーズ