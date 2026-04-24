記事のポイント’47は「Worn Worldwide」を展開し、5カ国で撮影した動画で世界的な着用シーンを発信している。主力キャップ「クリーンアップ」は累計1億5000万個を販売し、幅広い層に支持される定番アイテムとして訴求している。SNSとOOHを組み合わせた施策でブランド再定義を図り、米スポーツ文化の拡大を背景に海外市場の成長を狙う。マーケティングにおいて、ボストンを拠点とするベースボールキャップブランドのフォーティーセ